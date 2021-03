Dopo il 3-0 allo Shakhtar, il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato così a Sky Sport: "Ho contato i 5 gol, ma l'importante è aver vinto 3-0 e non aver preso gol. Ho avuto un problema, ogni mio compagno ne ha, è voglia di giocare più che senso di appartenenza. Il dolore l'ho sentito, ma non è aumentato, non c'era motivo di uscire. Devo migliorare sui cartellini, ma su altre cose anche. Sto migliorando rispetto all'anno scorso, per un difensore i gialli pesano, anche il gioco che vuole fare il mister ci spinge a fare così".