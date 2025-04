Roma, Mancini: "Il mio sogno? Ancelotti in panchina, sarebbe l'uomo ideale"

AFP via Getty Images

L'ex giocatore della Roma, che con i giallorossi ha giocato cinque stagioni (dal 2003 al 2008) superando le 150 presenze con il club capitolino, ha parlato intervistato da Il Messaggero di diversi temi riguardanti la sua ex squadra: dall'attualità e quindi dell'imminente sfida di San Siro contro l'Inter capolista ma anche del futuro e di chi, secondo lui, sarebbe la figura migliore per sostituire Claudio Ranieri, che a fine stagione concluderà la sua esperienza sulla panchina giallorossa."Il mio sogno?. Sarebbe l’uomo ideale per far crescere questa squadra" ha ammesso il classe '80 brasiliano, con l'attuale allenatore del Real Madrid che sembra avviato verso la fine della sua esperienza, la seconda, sulla panchina dei Blancos.

Mancini ha poi proseguito dicendo la sua sulla sfida tra due delle sue ex squadre italiane, Inter e Roma, in programma al Meazza nel pomeriggio di domenica 27 aprile: "Inter-Roma sarà una partita apertissima. Entrambe hanno motivazioni forti e organici importanti, anche se l’Inter parte leggermente favorita. Inoltre questa partita può decidere la corsa scudetto ma anche un posto in Champions. Spero che la Roma possa ottenere questo traguardo del piazzamento in Champions. Sono due squadre che stanno giocando bene, anche se l’Inter sta avendo un calo fisico.".