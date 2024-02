Roma, Mancini: 'Il pareggio sarebbe stato più giusto, decisivi quei 15 minuti'

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato anche a Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter: "È stata una prestazione importante, davanti avevamo la squadra più forte del campionato. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, bisogna recriminare per quei dieci minuti del secondo tempo. I dettagli fanno la differenza, se lasci spazio all'Inter ti fa male. Dopo il gol abbiamo avuto una reazione e almeno un paio di occasioni, con Lukaku che stava per saltare Sommer. Il pareggio sarebbe stato giusto, ce la siamo giocata faccia a faccia e siamo arrabbiati: potevamo fare punti, cercheremo di migliorarci".



Sulle fasce un po' di fatica?

"Se guardiamo il primo tempo, penso che Darmian e Dimarco non abbiano fatto un cross. Sul primo gol di Thuram io devo fare meglio, non devo farmi anticipare. Sono dettagli… Riguarderemo la partita e le azioni che ci farà vedere il mister. Quei 10-15 minuti abbiamo abbassato il ritmo e contro queste squadre lo paghi".



Dovete imparare a gestire meglio le energie?

"Senz'altro, ogni elemento è di crescita. Però ci alleniamo forte tutta la settimana, la condizione fisica non deve essere un alibi. Sono scelte e letture di squadra che si devono migliorare, sull'autogol di Angelino non deve esserci Dybala che arriva a difendere nell'area nostra ma altri giocatori".



Dybala e Lukaku devono fare di più?

"No, io sono contento di averli in squadra. Sul gol di Stephan, Romelu era lì e ha fatto ripartire l'azione. Paulo quando gli dai palla qualcosa inventa: siamo contenti della loro prestazione".



Dedica speciale per il gol…

"Sì, sto aspettando la terza bambina. Avevo segnato con l'Udinese e mi ero scordato, a giorni nasce e per fortuna ho fatto in tempo".