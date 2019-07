L'arrivo di Gianluca Mancini alla Roma sembrava davvero cosa fatta. Petrachi nelle ultime ore aveva accelerato per il difensore dell’Atalanta trovando il totale accordo con i bergamaschi sulla base di 21 milioni più di bonus. Da limare c'erano solo i dettagli relativi ai metodi di pagamenti.Petrachi ha messo in stand by l'affare perché vuole tentare un doppio tentativo proprio insieme a Baldini.. Sul primo lavorerà proprio il ds nonostante i rapporti tesi con Cairo, ma la richiesta di 30 milioni spaventa. Sul secondo è previsto un incontro tra Baldini e il Tottenham e sembra esserci maggiore ottimismo. Solo una volta capita la reale fattivilità delle due operazioni l'affare Mancini potrà essere, in un modo o nell'altro, definitivo. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com