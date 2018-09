Zaniolo tra i convocati di Mancini in vista della National League ha sicuramente sorpreso. Il ct della Nazionale spiega però così la scelta lanciando anche un segnale al collega Di Francesco: 'Zaniolo è un Under19, la rappresentativa che è arrivata in finale all'Europeo. A 19 anni se sei forte devi giocare, abbiamo molti prospetti interessanti che hanno solo bisogno di opportunità per mostrare il loro valore". Poi su Pellegrini e Cristante: “Stanno trovando poco spazio ma sono fiducioso sul loro impiego durante la stagione”. E sul possibile ritorno di De Rossi: “Fa parte di quel tipo di giocatori di grande esperienza che potrebbe essere coinvolto per scendere in campo in partite decisive”.