Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo la vittoria dei giallorossi contro la Fiorentina:



Cosa ti è piaciuto di questa sera?

“Abbiamo fatto un’ottima partita, i primi dieci minuti eravamo in buona difficoltà ma poi ci siamo ripresi. Siamo partiti bene quest’anno, abbiamo fiducia e ci conosciamo meglio”.



Smalling?

“Chris è importante, ha grande esperienza, si faceva sentire anche quando era infortunato”.



Oggi sei stato a uomo su Ribery?

“Si, il modulo ci permette di essere più aggressivi e il mister ce lo chiede. Loro hanno grande qualità ed esperienza, ma li abbiamo limitati bene pressando in avanti. Abbiamo fatto una grandissima partita”.



Il pressing è la via da seguire?

“Le squadre che affrontiamo determinano l’andamento della gara. Oggi loro cercavano poco la profondità, ma noi pressiamo sempre molto e dobbiamo essere bravi a uscire dal pressing avversario. Comunque la strategia cambia a seconda degli attaccanti avversari”.