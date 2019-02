Il ct Mancini, in un'intervista al Messaggero, ha parlato anche di De Rossi e di un retroscena di mercato



De Rossi ha ancora chance di tornare in Nazionale?

“E’ un capitolo chiuso. Gli ho parlato subito e lui è stato chiaro e sincero. Mi disse che, se ne avessi avuto bisogno, sarebbe venuto a darmi una mano”.



Fece prima, da allenatore del City, a convincerlo ad accettare il trasferimento a Manchester?

“Infatti non l’ho mica convinto”.



C’era riuscito però.

“Ci siamo visti a Roma, tutta una notte a parlare, era tutto fatto, ma è saltata all’ultimo. Mi ha chiamato e mi ha detto non je la faccio. Ci rimasi male, mi arrabbiai. E’ passato tanto tempo, Daniele era nel pieno della carriera, si sarebbe divertito. Lo ritenevo fondamentale”.