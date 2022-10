Al termine di Inter-Roma, a Dazn ha parlato Gianluca Mancini.



“Dopo la sconfitta con l’Atalanta, avevamo comunque la consapevolezza di aver fatto la miglior partita stagionale. Siamo venuti qui per giocarcela, sapevamo di essere più forte e l’abbiamo dimostrato in campo. Abbiamo sofferto ma abbiamo portato a casa il risultato".



“Sentivamo di essere superiori oggi. Anche negli spogliatoi ce lo siamo ripetuti più volte. Avevamo preparato bene la partita, all’inizio siamo stati poco aggressivi poi siamo cresciuti. È un nostro limite ma dobbiamo migliorare nell’aggressione in avanti. Facendolo abbiamo messo l’Inter in difficoltà”.



“Quella del venire qui senza un attaccante vero era una soluzione che Mou ci aveva anticipato. Abbiamo punte fortissimi, sia quelle partite dall’inizio che quelle subentrate. Sui gol da calcio da fermo posso dire che è importante chi calcia le punizioni, poi siamo tanti bravi a saltare. Non c’è un segreto ma le proviamo tanto”.