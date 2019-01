Il caso Sanabria accende lo spento mercato della Roma di gennaio, con possibili (ma difficili nell’immediato) ripercussioni sul budget e quindi sulla capacità di acquisto. Come riporta “Il Tempo”, ieri il Genoa si è accordato con il Betis Siviglia per avere l’attaccante paraguaiano in prestito 18 mesi, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni, organizzando già le visite mediche per venerdì.

Ma stando ai contratti, serve l’ok della Roma che infatti si è messa a studiare il caso prima di dare il suo via libera all’operazione. Dopo aver fatto scadere l’opzione di due anni per riacquistarlo a 11 milioni, i giallorossi fino a giugno hanno la possibilità di riprendere Sanabria pagando 14.5 milioni. Come può quindi il Betis concedere l’opzione al Genoa tra un anno e mezzo? Non solo, la Roma vanta il diritto di incassare il 50% del prezzo di vendita, qualsiasi esso sia, dopo aver incassato 7.5 milioni dagli spagnoli nell’estate 2016. A Monchi conviene che Sanabria venga ceduto a titolo definitivo, ma Preziosi non sembra intenzionato ad acquistarlo subito. Si dovesse trovare una quadra con relativo indennizzo girato a Trigoria, a quel punto si potrebbe anticipare l’arrivo di Mancini in giallorosso. Il difensore atalantino è un obiettivo per giugno, i bergamaschi sarebbero disposti a concedere un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 25 milioni circa complessivi, a patto che la Roma paghi adesso almeno 3 milioni.