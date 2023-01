Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha rilasciato una intervista a DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli: "Quando la squadra è al 100%, chi entra e chi gioca è un valore in più e dobbiamo andare avanti su questa onda tutte le domeniche. Come si ferma Kvara? Di collettivo, concentrazione, non bisogna mollare mai. Il Napoli ha grandissimi calciatori e bisogna restare sempre in partita per 95 minuti".