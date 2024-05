Romamania: ecco la prima lezione per De Rossi. E Mourinho aveva ragione: la rosa della Roma non può reggere due fronti

Prima o poi doveva succedere. E, purtroppo per la, quel momento è arrivato proprio in una serata decisiva per l’esito della stagione. Dopo aver impressionato per scelte tattiche, lucidità e gestione psicologica dei calciatori,. Stavolta il rivale spagnolo è stato più bravo di lui a leggere la partita, preparare mentalmente i suoi giocatori a una sfida che si portava dietro, per il Bayer, le scorie della semifinale dello scorso anno. Presentandosi all’Olimpico senza centravanti, i campioni di Germania hanno tolto riferimenti al marcatore Smalling e al resto dei difensori, e sono riusciti con una facilità estrema a creare occasioni da gol. Poteva finire anche peggio,

Resterà per sempre il dubbio di come sarebbe andata, proprio nel momento in cui la Roma stava dando la sensazione di aver preso in mano la partita. Ma, a mente fredda, non si può non ammettere che ci sia stata poca storia: come era accaduto con il Bologna, il risultato ha premiato la squadra nettamente migliore., nonostante lui per primo conoscesse i suoi limiti tecnici e di concentrazione che in una gara in cui non si poteva sbagliare nulla si sono rivelati fatali. È vero, Celik e Kristensen erano indisponibili,, visto che il belga è stato l'ombra di se stesso. Ma la sensazione è che tutta la Roma non fosse pronta né fisicamente né mentalmente a contrastare un avversario quest’anno imbattibile, pieno di fiducia, autostima, convinzione. Dopo il gol subìto, è diventato impossibile scalare quella montagna.

Fa bene il tecnico a dire che non sia ancora finita e ad affidarsi alla magia del calcio.. Terminare la stagione senza finale di Europa League né qualificazione in Champions sarebbe un grande peccato e vanificherebbe quattro mesi di lavoro fantastici. Meglio impiegare tutte le residue energie rimaste (poche) sulle gare con Juventus e Atalanta per provare a difendere il quinto posto, fondamentale per il presente e soprattutto per il futuro.Su molte coseaveva torto, almeno su una ragione:. La squadra va ricostruita e rafforzata, farlo di nuovo senza i soldi della Champions sarebbe ancora più difficile.