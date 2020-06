Continua la protesta della tifoseria contro la dirigenza della Roma. L’ultima trovata è stata quella di affiggere dei manifesti raffiguranti i ‘prezzi pregiati’ della squadra (Pellegrini, Diawara, Zaniolo, Kluivert e Under) affiancati dalla scritta “Svendita totale dal primo settembre per rinnovo assortimento. Trentasei rate a tasso zero”. I volantini si possono trovare sparsi per tutta Roma: da Trigoria a Cinecittà, passando per Eur, Tiburtina, Tuscolana, Ponte Milvio. Ad essere presi di mira anche molti Roma Store della capitale. Il riferimento è chiaro: gli autori del manifesto, come la maggior parte del resto dei tifosi, non vogliono più vedere i propri gioielli partire per altre squadre, nonostante i conti e il bilancio della Roma siano in profondo rosso.