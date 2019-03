Kostas Manolas non ce la fa. Il centrale giallorosso dovrebbe tornare domani nella Capitale, dopo aver risposto alla convocazione della Nazionale greca nonostante l’infortunio dell’ultimo periodo. Il greco infatti aveva saltato per un problema al polpaccio sia il match interno contro l’Empoli sia la trasferta di Ferrara contro la Spal. Dovrebbe quindi essere di nuovo a disposizione dello staff romanista per continuare le terapie di recupero. Continueranno invece dal ritiro serbo le valutazione per quanto riguarda Kolarov, con la situazione che dovrebbe esser risolta tra domani e dopodomani.