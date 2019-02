Dopo la seduta di ieri mattina, la Roma è tornata a lavorare sui campi di Trigoria per continuare a preparare il derby contro la Lazio, in programma sabato 2 marzo. Karsdorp è tornato ad allenarsi in gruppo. Lavoro individuale sul campo per Schick e Manolas. Per Under lavoro personalizzato. Il greco domani tenterà l'ultimo provino, in caso senta ancora dolore alla caviglia non rischierà e tornerà in campo col Porto.