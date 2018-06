Il greco ha deciso, infatti, di non esercitare la clausola rescissoria da 36 milioni e dirà. Anzi, nel prossimo futuro potrebbe anche ridiscutere il valore di quella clausola. La cosa ha fatto un grande piacere in società e nello spogliatoio. Manolas, l'eroe del quarto di finale di Champions col Barcellona, a Roma si trova benissimo ed è convinto del progetto tecnico di Monchi e Di Francesco. Molto più convinto di quanto lo era un anno fa quando fu a un passo dallo Zenit.Oggi come ieri è statoche - così come lady Dzeko - ha chiesto al marito di non abbandonare la capitale dove si sono sposati e hanno battezzato la figlia.A meno di ripensamenti da parte della Roma che ha ceduto da pochi giorni un altro giocatore che sarebbe voluto restare nella capitale: Nainggolan.