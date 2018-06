Senza sosta, in entrata così come in uscita. Il mercato della Roma continua a regalare sorprese, non tutte positive. Dopo la cessione dolorosa di Nainggolan e l’arrivo di Pastore (atteso nella capitale tra oggi e domani) spuntano all’orizzonte altri due pericoli per la rosa di Di Francesco.



ALISSON E LE MERENGUES - Il primo, ormai noto, riguarda Alisson Becker e il Real Madrid. L’entourage del portiere brasiliano è partito dalla Russia direzione Trigoria dove verrà fatto il punto della situazione. Alisson avrebbe già detto sì al Real e ad un contratto di 6 anni a più di cinque milioni. L’intesa tra i due club però ancora non c’è. La Roma continua a chiedere 75, a Madrid non sono convinti di voler spendere più di 55-60. Si può trovare l’intesa a metà strada, ma probabilmente solo a Mondiale finito.





MANOLAS LONDON CALLING - La sorpresa delle ultime ore, invece, riguarda il difensore Kostas Manolas. Il Chelsea, in attesa di Sarri, lo ha messo nella lista della spesa per l’estate. E in questo caso non servirà trovare l’accordo con la Roma visto che il greco ha una clausola rescissoria di 38 milioni. Tanti, ma non troppi considerate le cifre che circolano in Premier League per i difensori. L’agente di Manolas tace, ma da tempo prova ad offrire il cartellino del suo assistito ai top club europei tra cui Real Madrid e Barcellona.





IL PIANO B DI MONCHI - Il direttore sportivo spagnolo non si scompone. La partenza di Alisson, nonostante le smentite di rito, è stata messa in programma da tempo. Per questo Monchi ha avanzato alcuni discorsi relativi al possibile sostituto del portiere della Seleçao. E rientra in gioco Raiola: è stato offerto infatti Donnarumma che sarebbe anche disposto a tagliarsi l’ingaggio. Ma non tutti a Trigoria sono convinti. Meno perplessità su Areola del Psg che si può prendere per 25-30 milioni. Poi ci sono Sergio Rico del Siviglia e soprattutto Meret della Spal, che andrebbe ad affiancare l’esperto Mirante in un ruolo di certo non facile vista la sua giovane età. Insomma le idee non mancano. E - con l’eventuale cessione di Manolas - non mancherebbero i soldi per sostituire il greco con un grande nome. Monchi e Di Francesco lo hanno individuato in Matthijs De Ligt dell’Ajax. Peccato che sul forte centrale olandese ci sia da tempo pure la Juventus che potrebbe perdere Rugani (pure lui direzione Chelsea). Servono 45 milioni, e anche in questo caso la buona parola di Raiola che farebbe da mediatore nella trattativa con il club olandese dal quale è appena arrivato Justin Kluivert. Altri nomi papabili sono quelli di Rodrigo Caio del San Paolo e Stark dell’Herta Berlino.