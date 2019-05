Altra mattinata di lavoro a Trigoria in vista dell'ultima di campionato. La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina per proseguire la preparazione verso la sfida con il Parma.

Buone notizie per Claudio Ranieri, che ha potuto contare sul rientro in gruppo di Manolas e Zaniolo. Lavoro differenziato programmato per De Rossi, che sarà comunque a disposizione per la sua ultima in maglia giallorossa.