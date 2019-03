Kostas Manolas, difensore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il ko patito in casa contro il Napoli: "L'aspetto che mi preoccupa di più è la mancata reazione dopo il secondo gol subito. E anche che abbiamo tanti infortuni, e questo non ci aiuta. La squadra poche volte è scesa in campo al completo, non possiamo essere sempre al 100% e la condizione non la trovi mai. I motivi non li so, dovreste chiederli ai preparatori. Loro hanno la risposta, io devo solamente giocare. Cerco sempre di aiutare la squadra, chi gioca con me è all'altezza. Chi gioca nella Roma è perché è un giocatore forte".