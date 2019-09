Domani l’esordio in Champions con il Napoli, contro quel Liverpool che fa rivivere a Kostas Manolas un ricordo dolce amaro. Il difensore greco, a Sky Sport, ha ricordato la semifinale di due anni fa con tanti errori arbitrali: “Col Liverpool abbiamo vinto in casa 4-2 facendo una gara importante nonostante due rigori e un’espulsione negati, c’è un grande rammarico perché con quella squadra lì potevamo anche andare in finale. Loro sono fortissimi, hanno vinto la Champions l’anno scorso ma sono fiducioso che faremo una grande gara“.