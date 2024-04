Roma, Manuel Pellegrini in tribuna nel derby. Poi va a cena con i dirigenti

43 minuti fa



Manuel Pellegrini, allenatore del Betis, sabato era presente all’Olimpico per assistere alla stracittadina capitolina. Stando a quanto riporta Il Messaggero, infatti, il tecnico cileno sarebbe stato visto a cena con alcuni dirigenti della Roma. Tuttavia la posizione di De Rossi non sembra in bilico. L’ex capitan futuro, ribattezzatosi “mister presente” ha portato la Roma a-3 dalla zona Champions, con il Bologna che occupa l’ultima griglia disponibile per l’accesso, ma per la prossima stagione non ha ancora la certezza di essere al timone della Roma. Ma tutti gli indizi portano in quella direzione.m