Dopo la cessione di Kostas Manolas, è pronto a salutare pure Ivan Marcano, arrivato la scorsa estate a parametro zero ma poco impiegato quest’anno da Di Francesco. Per lui il quotidiano portoghese ‘O Jogo’ ha parlato di un clamoroso ritorno al Porto, ma l’agente dello spagnolo ha commentato: “Non parlo di queste speculazioni. Marcano è un giocatore della Roma e questa è la realtà, un dato di fatto – le parole di Inaki Ibanez a ‘Bola Branca’ -. Io non so nulla, dovete chiedere al Porto e non a me. Presto saprete il futuro di Marcano, che comunque è un calciatore della Roma e non del Porto”. La stampa lusitana ha specificato come il possibile ritorno del difensore al ‘Do Dragao’ dipenderà dalla decisione di Paulo Fonseca