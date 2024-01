Roma, Marcos Leonardo al Benfica con un'incredibile media-gol

Cristian Giudici

Se il buongiorno si vede dal mattino... Marcos Leonardo al Benfica è partito alla grande. L'attaccante brasiliano classe 2003, arrivato per 20 milioni di euro dal Santos in questo mercato di gennaio dopo essere stato trattato dalla Roma, ha segnato due gol nelle sue prime due partite di campionato portoghese. Prima nel 4-1 al Rio Ave e poi nel 2-0 al Boavista, sempre in casa e partendo dalla panchina. Finora in totale ha giocato 47 minuti, con una media di un gol segnato ogni 24 minuti. Il pubblico dello stadio da Luz ha un nuovo idolo.



IN BRASILE - Con la maglia del Santos ha segnato 54 reti in 168 presenze. Senza dimenticare i 9 gol segnati con le nazionali giovanili: 2 con l'Under 16 e 7 con l'Under 20.