Da desiderato a trascurato. Marcos Leonardo, al quale il presidente del Santos in estate aveva promesso la cessione a campionato finito, rischia così di restare di nuovo al palo dopo la grande illusione di agosto. Come riporta Forzaroma.infoe che anche recentemente ha dichiarato di essere pronto per un club importante europeo. “Prima devi salvare il Santos”, gli aveva chiesto Rueda il presidente del club brasiliano. Obiettivo fallito, e Roma che nel frattempo aveva trovato sostituti più che validi in Lukaku e Azmoun.Ad oggi - nonostante le fantomatiche voci su Real o Newcastle - non ci sono offerte per Marcos Leonardo che a 20 anni resta comunque uno dei migliori prospetti del calcio sudamericano e per caratteristiche forse l’elemento mancante della rosa giallorossa. Per questo la Roma non ha spento del tutto i fari su di lui.. Per caratteristiche troppo simile proprio a Lukaku e Azmoun. La bella prestazione col Napoli ha un po’ frenato la voglia di divorzio, ma di fronte a un’offerta la porta di Pinto non resterebbe chiusa. Ci ha provato senza troppa convinzione l’Udinese, poi c’è la solita Arabia. Al momento nulla di concreto.E col Santos, in gravi condizioni economiche, che rischia di subire il danno oltre la beffa.