"Marcos Leonardo è ancora un obiettivo". Lo ha ribadito più volte ieri Tiago Pinto, anche quando non gli è stato chiesto. Il Gm lo aveva fatto anche un anno fa per Solbakken già incellofanato per gennaio. In realtà la lunga telenovela per il talento brasiliano del Santos sembra essere davvero alla puntata finale. Dopo aver cercato di avere il 20enne durante la scorsa sessione estiva senza successo, Pinto ha già prenotato il suo arrivo a Trigoria per l’inverno forte della promessa del Santos che ha chiesto alla Roma e al giocatore di congelare l'affare vista la lotta retrocessione del club e che intanto ha chiuso per l'ex Rangers Morelos.



COSTI - La Roma in questo modo non solo ha potuto prendere Lukaku senza distrarre risorse dall’operazione principale ma avrà lo stesso Leonardo pagandolo meno del previsto: l’offerta estiva, che con i bonus avrebbe raggiunto quota 18 milioni, dovrebbe scendere a poco meno di 13. Al suo arrivo due le possibilità: farlo ambientare nella capitale, o mandarlo in prestito per 6 mesi come accaduto anni fa per Paredes e Amantino Mancini.