Continua la ricerca di un attaccante in casa Roma con il mirino che, dopo essersi aggirato per Italia ed Europa, sembra ora essersi fermato in Brasile. È qui che Pinto e Mourinho hanno scovato l’uomo giusto, il 9 che possa prendere il posto dell’infortunato Abraham e sobbarcarsi il peso offensivo dei giallorossi anche nei prossimi anni.



IL PRESCELTO - Stiamo parlando ovviamente di Marcos Leonardo, stellina del Santos e obiettivo conclamato della Roma. La trattativa con i sudamericani va avanti e i capitolini non si smuovono dalla loro offerta: 18 milioni tra bonus e parte fissa per portare in Italia una delle promesse più scintillanti del calcio verdeoro. Il Santos riflette mentre il giocatore sta facendo la sua parte. Nel mondo di oggi sempre più pervaso dai social, anche un like o un follow può spostare gli equilibri. E nelle ultime ore proprio Marcos ha seguito il profilo ufficiale del club di Mourinho su Instagram, un’ennesima dimostrazione della volontà di sbarcare in Europa per confrontarsi col calcio di massimo livello.



ORE CALDE - Tra pessimi risultati in campo e lo scossone delle dimissioni di Falcao, che svolgeva un ruolo assimilabile a quello del ds in Italia del club che fu di Pelé, sono giorni concitati per il Santos. Ora l’affondo per Marcos Leonardo da parte della Roma e una trattativa che si scalda e ‘rischia’ di portare novità nei prossimi giorni.