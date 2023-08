Sono ore d'attesa per la Roma e per Marcos Leonardo. I giallorossi hanno presentato l'offerta finale al Santos che si è preso del tempo per valutarla. Mou e Pinto hanno fatto all-in sulla punta brasiliana e la proposta per portarlo in Italia è di quelle ghiotte: 18 milioni tra bonus e parte fissa per strappare il giovane verdeoro al club che fu di Pelé.



LA MOSSA - Il giocatore ha già detto sì e, anzi, per velocizzare il trasferimento, ha fatto la sua mossa. Secondo il quotidiano brasiliano ge.globo.com, Marcos Leonardo ha deciso di non presentarsi all'allenamento con il Santos in programma nella giornata di ieri. Un modo di forzare la mano e mettere il proprio club spalle al muro. E non è la prima volta che il giocatore si espone in favore del suo passaggio alla Roma. Nelle scorse ore infatti Marcos ha seguito il profilo ufficiale del club di Mourinho su Instagram, un’ennesima dimostrazione della volontà di sbarcare in Europa per confrontarsi col calcio di massimo livello.





CHE NUMERI! - Dall'esordio in prima squadra nel 2020, Marcos Leonardo ha messo a referto 47 gol in 149 presenze con la maglia del Santos e, solo nel 2023, le marcature sono state già 14 in 30 gare. Sulle sue tracce in questa estate di mercato si sono messe anche Lazio e Benfica ma il giocatore ha scelto: vuole la Roma.