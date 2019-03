Enzo Maresca, ex centrocampista della Juve ed ex allenatore dell'Ascoli, parma a Roma Tv: "Ho avuto modo di parlare con Ranieri circa 15 giorni fa, lo avevo incontrato quando era ancora al Fulham. È un allenatore di esperienza, spero possa raggiungere gli obiettivi prefissati con la Roma. Può dare tanta tranquillità, a Roma non c’era tanta fiducia ed è stato cambiato allenatore, lui ha tanta esperienza e può gestire questi momenti. Corsa Champions? È una bella lotta, ci sono 3-4 squadre in lizza e credo che ci sarà poca differenza, secondo me chi ci arriverà meglio fisicamente potrà farcela. La Roma ha solo il campionato, potrebbe beneficiarne".