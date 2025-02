AFP via Getty Images

Ultimi tre giorni di mercato. La Roma è ferma ancora alle operazionie Gollini e Ghisolfi è al lavoro per trovare il sostituto di Hermoso, da ieri ufficialmente un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen.In pole c’è Mikadel. Contatti continui con l’entourage del difensore spagnolo, ma il Las Palmas non concede sconti. Il club vuole che venga pagata la clausola da 10 milioni di euro in un’unica soluzione. La Roma vorrebbe spendere di meno e vorrebbe inserire nell’affare. Su Marmol c’è anche il Siviglia. Il ds francese monitora anchedel Racing edel

– Congelata la trattativa trae Venezia per la cessione di Elodr Shomurodov. Claudio Ranieri ha chiesto la permanenza dell’uzbeko. La Roma non ha mai affondato il colpo per Lucca (giocatore che piaceva molto al mister) e inoltree il Venezia dovevano ancora trovare l’accordo economico. Eldor, quindi, resterà fino a giugno.Va verso la permanenza anche Paredes che nei giorni scorsi ha manifestato la sua voglia di voler andare via per tornare a Buenos Aires. Ilha messo sul piatto un milione di euro a stagione, troppo poco. Il ritorno in Argentina è rimandato a giugno.