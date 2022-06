Il general manager della Roma Tiago Pinto è a Milano per incontri di mercato. Il dirigente giallorosso ha visto il Sassuolo e l’agente di Frattesi, e prima di ripartire potrebbe incontrarsi anche con il Marsiglia. Il club francese infatti è interessato ad alcuni giocatori in uscita dalla capitale: oltre a Varerout e Carles Perez, secondo Sky all’OM piace anche Justin Kluivert, nell’ultima stagione in prestito al Nizza.