Roma, Marsiglia e Galatasaray si ritirano dalla corsa per Celik

Tramonta l'ipotesi di un addio anticipato di Zeki Celik. La trattativa con il Marsiglia non è andata a buon fine poiché il club francese non è riuscito a cedere Clauss. Secondo quanto riportato da Il Tempo la squadra della Ligue 1 ha comunicato alla Roma che il mercato in entrata è chiuso. L'ex Lille non andrà neanche al Galatasaray che ha virato su Aurier. Il turco resterà a Trigoria, salvo dei colpi di scena nelle prossime ore, e si complicano i piani per creare spazio nella lista Uefa. De Rossi sulla corsia di destra potrà contare ancora su di lui, oltre a Karsdorp e Kristensen.