Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, parla così a Sky Sport prima della sfida con l'Inter: "La partita di stasera è molto importante, è uno scontro diretto e i punti varranno doppio. La squadra si stra riprendendo e siamo fiduciosi. Pensiamo di poter fare bene, stasera serve una prestazione di grande i livello perché sappiamo che l'Inter è in salute. Dzeko? Edin è importantissimo per questa squadra, anche se non ha segnato molto come nelle altre stagioni. Sono convinto che in questo finale di stagione porterà a casa gol per la Champions".