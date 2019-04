C'è una Roma che lotta in campo rincorrendo la qualificazione alla prossima Champions League e una che, lontano dal campo, sta provando a diradare le nubi sul futuro societario. E proprio per definire al meglio il progetto della Roma che verrà l'attuale ds Riccardo Massara insieme al noto consulente esterno Franco Baldini (uomo fidato del presidente pur senza cariche ufficiali) è volato a Boston per incontrare proprio James Pallotta.



IL NUOVO DS - Dopo l'addio a Monchi, Massara è stato di fatto promosso a ds ad interim, ma ora tanto del suo futuro (e di quello della Roma) passa dal colloquio che avrà con Pallotta. Tre, infatti, sono gli scenari che ruotano attorno al ruolo del direttore sportivo e in base alla scelta che sarà fatta cambierà anche il progetto tecnico (e forse anche il budget mercato) della Roma dell'immediato futuro. I TRE SCENARI - A Massara saranno presentati due scenari: il primo vede affiancato all'attuale ds il portoghese Luis Campos (oggi ds del Lille) nel ruolo di consulente di mercato; il secondo vede Massara come unico responsabile e plenipotenziario dell’area sportiva, supportato però da Francesco Totti. La terza opzione è invece l'addio che potrebbe ponderare lo stesso Massara davanti a un ruolo non di primo piano. .



IL MERCATO - Il colloquio di domani servirà a chiarire il tutto e dare alla Roma una linea guida​ netta. La scelta del prossimo allenatore, come detto, passerà anche e soprattutto da qui, con le scelte esterofile (Jardim e Fonseca) spinte da Campos e quelle italiane (Gattuso e Giampolo) da Totti. La conferma di Ranieri è invece oggi remota, ma la qualificazione alla prossima Champions potrebbe essere la chiave di volta. Per il futuro di Ranieri, della Roma e, soprattutto, del budget mercato, che sarà inevitabilmente ridimensionato in caso di mancato accesso.