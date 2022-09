Matic è sempre più un perno della Roma di Mourinho. Il serbo ha un contratto di 3,6 milioni di euro che, con i bonus, può arrivare a 4,2. Secondo la Gazzetta dello Sport, nell'accordo è previsto un rinnovo automatico in caso di 20 partite giocate. E il serbo, che è sempre stato presente in Serie A, potrebbe presto far scattare la clausola.