La storia di Nemanja Matic col Rennes potrebbe essere già finita. Dopo l'addio alla Roma in estate, infatti, il centrocampista serbo potrebbe lasciare anche il club francese come riporta oggi L'Equipe. Secondo il noto quotidiano francese il ruolo di Matic all'interno del Rennes è in bilico soprattutto alla luce degli ultimi risultati deludenti sia in campionato che in Europa League. Matic potrebbe lasciare il Rennes già a gennaio di fronte a una buona offerta.