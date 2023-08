Una decisione che lascia tutti delusi, ancora senza molte certezze su quello che realmente si è rotto tra Nemanja Matic e la Roma: quel che è certo, assicura Sky, è che il centrocampista serbo e il club giallorosso hanno sistemato tutto per il passaggio del giocatore al Rennes, in Francia, per 3 milioni di euro (arrivato a zero l'estate scorsa). Già stamane filtrava un certo ottimismo, adesso è arrivata la fumata bianca e Tiago Pinto punta con decisione Leandro Paredes come possibile sostituto.



MOTIVAZIONI - Non c'entra nulla l'aspetto economico: in Francia Matic va a guadagnare le stesse cifre che avrebbe percepito nell'ultimo anno di contratto a Roma. Le motivazioni della frattura sono strettamente personali e l'addio si è reso necessario per via della sopraggiunta incompatibilità fra l'ex Chelsea e Manchester United e l'ambiente capitolino.



PAREDES DI RITORNO - Ora, dato che la Lazio ha mollato la pista, si può trattare per il nuovo ritorno in Italia di Leandro Paredes, perenne esubero del Psg che non è riuscito a incidere come voleva alla Juventus e ora spinge per una nuova esperienza in Serie A. Paredes era stato portato a Roma da Walter Sabatini per poi essere ceduto allo Zenit San Pietroburgo. Ha fatto parte della rosa dell'Argentina campione del Mondo in Qatar lo scorso dicembre e vuole rilanciarsi, al Parco dei Principi non c'è spazio per lui da tempo.