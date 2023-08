Nemanja Matic vuole lasciare la Roma: il centrocampista serbo, che non è partito con la squadra di Mourinho per Tirana, ha chiesto di essere ceduto al Rennes, che gli ha proposto un ricco biennale con opzione per il terzo anno, ma il club giallorosso non lo lascerà andar via gratis e attende un'offerta che non è ancora arrivata.[



LE PAROLE DI GENESIO - Intanto a confermare la trattativa è Bruno Genesio, allenatore del Rennes, in conferenza stampa: "Ho fiducia nei miei dirigenti, che stanno lavorando sodo sulla questione. Ma sapete, finché non c'è nulla di concordato, non possiamo fare il passo più lungo della gamba. È un profilo di giocatore su cui abbiamo puntato molto presto l'anno scorso. Quando dico profilo, intendo esperienza, densità atletica e qualità tecnica. Si adatta a quello che avevamo individuato, e ce ne sono anche altri"