Roma, Maurice avvisa Friedkin: 'Darà il massimo fino a giugno per il Rennes'

Dopo l'addio di Tiago Pinto i Friedkin sono ancora a caccia del nuovo direttore sportivo. Tra i nomi in lizza c'è quello di Florian Maurice. L'attuale ds del Rennes ha il contratto in scadenza nel 2024 e ha parlato del proprio futuro nelle scorse ore scartando le possibilità di un addio anticipato e quindi poter lavorare a Roma già a partire da questo mese. Queste le sue parole riportato da Footmercato.net: "Se sono qui, è perché sono al 100% al Rennes. Non è questo il momento di parlare della mia situazione personale. Darò tutto nei mesi rimanenti per assicurarmi che il club vada il più lontano possibile in tutte e tre le competizioni". In corsa restano Michell e Marco Neppe, oltre alla pista italiana Massara.