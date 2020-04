Nuovi possibili movimenti di mercato sull'asse Roma-Napoli. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il club azzurro sta pensando a Cengiz Ünder come rinforzo per la prossima stagione. Un'idea del ds Giuntoli per sostituire Callejon, in scadenza di contratto. Un'intenzione al momento frenata dalle alte richieste della Roma, che chiede almeno 25 milioni di euro per l'esterno turco. Nell'affare potrebbero però rientrare altri due nomi: uno è Rick Karsdorp, di rientro nella capitale visto che il Feyenoord non è intenzionato ad esercitare il riscatto. Come contropartita in giallorosso potrebbe arrivare Elseid Hysaj. Già accostato ai giallorossi negli scorsi mesi, l'esterno albanese ha il contratto in scadenza nel 2021 e difficilmente resterà il prossimo anno.