Il mercato della Roma per un giorno si è spostato a Siena In Toscana, infatti, il presidente Pallotta ha incontrato il suo consulente Baldini, il Ceo Fienga, il ds Petrachi e l’allenatore Fonseca, partito da Roma con i dirigenti subito dopo l’allenamento della mattina (per questo ieri è stata annullata la doppia seduta, che ci sarà invece domani). Si è parlato di mercato ovviamente e di scelte tecniche future tra cui la scelta di investire parte cospicua del budget su Higuain. Dopo il vertice di questo pomeriggio Pallotta proseguirà le sue vacanze, il programma ancora non è chiaro ma sembra difficile che il presidente torni a breve a Roma.