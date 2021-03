Dopo la vittoria con doppietta contro lo Shakhtar, Borja Mayoral ha parlato così a Sky Sport: “Sapevamo che loro erano molto bravi, abbiamo sofferto ma la cosa più importante è aver passato il turno. Mentalità europea? Sappiamo che ogni partita è diversa, lo Shakhtar gioca con il pallone per tutto il tempo. Il calcio italiano è diverso, abbiamo sbagliato contro Benevento e Parma, ma dobbiamo continuare con questo atteggiamento. Ora testa al Napoli. Se gioco io? Non lo so, è una domanda che va fatta al mister. Io lavoro per giocare ogni partita. Sono contento per la doppietta, ma devo continuare a giocare per arrivare sino alla fine”.