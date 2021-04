Borja Mayoral, attaccante della Roma, parla a Sky Sport dopo la partita persa contro il Torino: "Abbiamo iniziato molto bene la partita, con il mio gol e giocando bene. Non c'erano spazi ma abbiamo segnato e avuto tante occasioni nel primo tempo, mentre dopo hanno segnato loro e si è fatto tutto più difficile. Una sconfitta difficile da assimilare, ma dobbiamo pensare già alla prossima partita e non più a questa. Stiamo giocando tante partite ma non abbiamo scuse, oggi potevamo fare molto di più, soprattuto nel primo tempo. Ora però non abbattiamoci e pensiamo all'Atalanta".