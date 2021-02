Borja Mayoral, in gol anche contro il Braga, realizza un piccolo record. Per l'ex Real fanno 11 gol stagionali, che lo proiettano nella storia del club: nessuno spagnolo, infatti, aveva mai segnato così tanto in una singola stagione con la Roma. Mayoral ha superato così Joaquin Peirò, attaccante della Roma degli anni '60 che si fermò a quota 10 gol nella stagione 1968-69, di cui 4 in campionato e 6 in Coppa Italia, tra l'altro vinta dai giallorossi a fine stagione.