Uno spettacolo nel cuore di Roma. I tifosi giallorossi, nel rispetto delle distanze, tornano a colorare la città per celebrare i 93 anni dalla nascita della loro squadra. Il solito appuntamento in Via degli Uffici del Vicario 35 – sotto la storica sede nella quale il 22 luglio 1927 veniva firmato il documento ufficiale per la fondazione dell’AS Roma – non è stato possibile a causa dello spazio troppo ristretto e i tifosi hanno così preparato una mega coreografia su Trinità dei Monti: ecco che la storica scalinata, simbolo del vuoto di turisti in questi mesi difficili si dipinge di giallo e di rosso, spunta uno striscione con la scritta “AS Roma” illuminata dal colore dei fumogeni. Chissà cosa ne pensa l'attuale società che ha deciso di spostare la data del compleanno al 7 giugno...