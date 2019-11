Roma meglio di Milano, almeno sul calcio. Certo, l'Inter è l'unica valida alternativa alla Juventus in classifica, si sta dimostrando in grado di lottare per lo Scudetto. E, come riporta il Corriere della Sera, magari i romani preferirebbero servizi migliori piuttosto che una classifica di calcio consolatoria. Che però li premia.



ROMA MEGLIO DI MILANO - Già, perché numeri alla mano con la vittoria sul Milan della Lazio ora le due romane, appaiate in classifica, insieme totalizzano 43 punti, contro i 41 delle milanesi. I 13 punti del Milan influiscono, e di molto, sul segno negativo di Milano: le romane, su strade diverse, alla fine stanno facendo bene. Lotito con la sua gestione un po' da famiglia e Pallotta con i suoi social all'americana stanno ottenendo risultati. Quelli che, a Milano, sta mettendo insieme solo Conte.