Dopo il rifiuto del presidente del Torino Urbano Cairo di avviare una trattativa con la Roma per la cessione di Soualiho Meité, ora la società giallorossa ha incassato un altro no dal patron granata: quello per l'eventuale cessione del centrocampisti ai capitolini nella prossima estate.



Il Torino, infatti, al momento non ha intenzione di aprire trattative per un'eventuale futura cessione di Meité. Il centrocampista francese è quindi destinato a vetire ancora la maglia granata.