Soualiho Meité in queste settimane è stato al centro di una trattativa tra la Roma e il Torino: i giallorossi hanno corteggiato il centrocampista, presentando anche un'offerta di 15 milioni di euro per il francese. La risposta del club granata è però sempre la stata la stessa: Meité non si muove da Torino.



La trattativa per l'eventuale passaggio del centrocampista alla Roma si è quindi interrotta, le due società potrebbero tornare a parlare del giocatore nei prossimi mesi, in vista della prossima estate, ma per il momento è tutto fermo.