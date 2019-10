Enrico Mentana attacca Gianluca Petrachi. Il giornalista e direttore di TGLa7 non ha avuto usato mezzi termini contro il direttore sportivo della Roma: “Ho assistito al piagnisteo post partita del dirigente di una società importante dopo un gol secondo lui ingiustamente annullato. Molto opinabile, ma legittimo. Quello che non è accettabile è sentire che il calcio “non è uno sport per signorine, non è la danza classica”. Tutto questo peraltro dopo che un giocatore della squadra avversaria era stato portato via in barella con la maschera ad ossigeno”, questo il suo messaggio tramite il suo profilo Facebook.