Il mercato della Roma è stato fortemente condizionato dal settlement agreement firmato con la Uefa per il fair play finanziario. Un obbligo che ha portato Tiago Pinto a fare operazioni con il classico bilancino per non appesantire il bilancio del club.







Secondo il Corriere dello Sport il computo finale del mercato genera un saldo positivo, grazie a circa 58 milioni di plusvalenze da Ibañez (25), Kluivert (11,5), Tahirovic (8,4), Matic (3), Volpato (7,5) e Missori (2,5).



Il monte stipendi dovrebbe però crescere di circa 17,7 milioni perché 18,2 è il risparmio dai calciatori in uscita ma 35,9 la maggiore spesa per le remunerazioni dei nuovi compensato però dalla riduzione degli ammortamenti per 18,3. Quello che resta fuori è il costo dei prestiti onerosi per 9,5 milioni che sono la vera "spesa viva" di questa stagione e che, in vista della prossima, tiene comunque il club sotto schiaffo.