Si salva solo Lukaku. Non nell'ultima trasferta persa contro l'Inter a San Siro, ma in questo inizio di stagione alla Roma. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante belga è l'unico nuovo acquisto che sta rendendo bene in campo. Tutti gli altri non convincono: Ndicka, Kristensen, Leandro Paredes, Aouar, Renato Sanches e Azmoun.