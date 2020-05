C'è la fila per Bonaventura: il centrocampista, in scadenza di contratto col Milan, interessa anche alla Roma. Il suo agente è Raiola, lo stesso di Kluivert (sul piede di partenza) e Kean. L'attaccante dell'Everton piace molto ai giallorossi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'allenatore Fonseca preferirebbe un giocatore più pronto come Pedro, in scadenza di contratto col Chelsea. In difesa per il dopo Smalling si fanno i nomi di Lovren (Liverpool) e Vertonghen, in scadenza di contratto col Tottenham.